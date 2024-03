Allerta meteo | prorogata la chiusura dei parchi a Napoli

Allerta meteo sulle Marche: rischio temporali (anche di forte intensità) in varie zone della regione: Allerta meteo sulle Marche: rischio temporali (anche di forte intensità) in varie zone della regione: ANCONA Dal primo pomeriggio di lunedì sono previste sulle Marche precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale più ...

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, in arrivo temporali e fiumi monitorati: ecco dove: Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, in arrivo temporali e fiumi monitorati: ecco dove: Diramato un bollettino di Arpae per la giornata di martedì 12 marzo: attenzione per le piene del Po e del Secchia. Possibili frane in Appennino ...

Campania, allerta meteo gialla prorogata a domani sera fino alle ore 20: Campania, Allerta meteo gialla prorogata a domani sera fino alle ore 20: Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti ...