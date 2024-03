Allarme disturbi alimentari | studio per screening da medico famiglia

C’è chi parla di un ritorno e chi, invece, ritiene che non sia mai del tutto scomparso. Si tratta del “Leggins legs ” letteralmente “Gambe da Leggings “. In sostanza è un trend che spopola sui social ... (ilfattoquotidiano)

Per la cura dei Disturbi alimentari, che in Italia colpiscono circa 3 milioni di persone, saranno disponibili 10 milioni di euro anche per il 2024. dopo giorni di polemiche per i tagli al Fondo per ... (ilfattoquotidiano)