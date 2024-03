Alla scoperta dei nuovi phon effetto skincare | asciugano e idratano i capelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Asciugare e dissetare: può sembrare un paradosso ma è quello che iriescono a fare. Due azione distinte e contrarie per regalare grandi benefici ai, in un momento molto delicato della loro routine: quello dell’asciugatura. Un tempo sospeso, in cui la chioma cambia forma e struttura, a seconda di gesti ripetuti con costanza e spesso con un po’ di fastidio. Come ha messo in luce il team marketing di Panasonic, durante la presentazione del loro ultimo lancio, asciugarsi iè considerato, dalle donne di tutto il mondo, un momento tra i più noiosi della beauty routine. Noioso e anche, per molti versi, pericoloso. Asciugature selvagge e ad alte temperature subagnati ...