(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Non fu. Per questo la Corte d’Assise e d’Appello di Torino hato, ribaltando il giudizio di primo grado,per aver ucciso, nell’aprile del 2020 a Collegno, ilviolento al culmine dell'ennesima lite familiare. A chiarirlo sono lesentenza con cui il 13 dicembre scorso ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Per i giudici l'aggressione con "l'utilizzo di sei armi non può dirsi in alcun modo inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male subito o minacciato" Non fu legittima difesa. Per questo la ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Non fu legittima difesa. Per questo la Corte d’Assise e d’Appello di Torino ha condanna to, ribaltando il giudizio di primo grado, Alex Pompa per aver ucciso, nell’aprile del 2020 a ... (periodicodaily)

Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Non fu legittima difesa. Per questo la Corte d’Assise e d’Appello di Torino ha condanna to, ribaltando il giudizio di primo grado, Alex Pompa per aver ... (dayitalianews)

Alex Pompa, motivazioni della condanna: "Uccise padre con 43 coltellate, non fu legittima difesa": Alex Pompa, motivazioni della condanna: "Uccise padre con 43 coltellate, non fu legittima difesa": Per i giudici l'aggressione con "l'utilizzo di sei armi non può dirsi in alcun modo inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male subito o minacciato" Non fu legittima difesa. Per questo la Co ...

Alex Cotoia che uccise il padre violento, ecco perché è stato condannato: Alex Cotoia che uccise il padre violento, ecco perché è stato condannato: Queste le motivazioni della sentenza di condanna: «Sei coltelli e 34 colpi, fu condotta aggressiva». Per il ragazzo che ha sempre detto di aver agito per difendere la madre una condanna a sei anni, du ...

Alex Cotoia, il ragazzo che ha ucciso il papà per proteggere la mamma: "Perché non fu legittima difesa": Alex Cotoia, il ragazzo che ha ucciso il papà per proteggere la mamma: "Perché non fu legittima difesa": Il giovane è stato condannato a 6 anni e due mesi di carcere per aver ucciso il padre mentre cercava di difendere la madre dall'ennesima aggressione ...