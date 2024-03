Alex Cotoia che uccise il padre violento | le motivazioni della sentenza

(Di lunedì 11 marzo 2024) Queste ledi condanna: «Sei coltelli e 34 colpi, fu condotta aggressiva». Per il ragazzo che ha sempre detto di aver agito per difendere la madre una condanna a sei anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario

Torino, Alex uccise il padre violento: “6 coltelli e 34 coltellate alle spalle troppi per legittima difesa”: Torino, Alex uccise il padre violento: “6 coltelli e 34 coltellate alle spalle troppi per legittima difesa”: Alex Cotoia (Pompa all'epoca dei fatti) ha inferto al padre Giuseppe che "veniva accoltellato alle spalle e che era in minoranza numerica rispetto ai figli" ...