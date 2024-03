Alcaraz scrive un messaggio criptico a Indian Wells | “N | ci vediamo presto” A chi si riferisce

Il primo Masters-1000 della stagione a Indian Wells (Usa) è oramai pronto a iniziare. Ci sarà anche Jannik Sinner , che sogna il tris di vittorie in questo inizio di stagione dopo gli Australian Open ... (liberoquotidiano)

L'obiettivo inseguito da Jannik Sinner in questo 2024 è già arrivato: vincere uno Slam. Ma dopo il successo all'Open di Melbourne, è importante che il 22enne di Sesto (in Alto Adige) non si lasci ... (liberoquotidiano)