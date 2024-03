Alberto Genovese | chiesto il rinvio a giudizio per evasione fiscale

(Di lunedì 11 marzo 2024) La Procura di Milano haildiper una presunta. L'ex imprenditore del web si trova già in carcere per una condanna definitiva a 6 anni e 11 mesi per aver violentato, dopo averle rese incoscienti con mix di droghe, due giovani modelle. Non solo, è in corso un processo a suo carico con rito abbreviato per altri presunti casi di abusi sessuali con lo stesso schema. L'accusa di, per un totale di circa 4 milioni e 300 mila euro tra il 2018 e il 2019, era già emersa in passato con un sequestro dello stesso importo a carico dell'ex creatore di start up digitali confermato dalla Cassazione, per il reato di omessa dichiarazione dei redditi.potrebbe scegliere la ...

