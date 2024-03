Alberto Busacca | il prof osa citare Hume e l' ateneo lo censura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Attenzione alla citazione. Perché a volte può creare problemi inaspettati. È quello che è successo alessor Spartaco Pupo, docente alla facoltà di Scienze politiche dell'università della Calabria. Il quale, il giorno della festa della donna, ha fatto gli auguri alle signore su Facebook aggiungendo «un pensiero di Davidche, volendo, potrete apondire leggendone i saggi giovanili sulla galanteria, da me raccolti e tradotti per Mimesis». La citazione è questa: «Poiché la natura ha voluto che l'uomo fosse superiore alla donna, dal momento che l'ha dotato di una forza maggiore sia nell'animo che nel corpo, all'uomo spetta mitigare quella superiorità fino a che è possibile, con l'altruismo e con una calcolata riverenza e comprensione per le tendenze e le opinioni di lei. A ostentare quella superiorità sono i popoli barbari, che ...