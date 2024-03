Al via l’operazione anti-tarlo asiatico Al Villaggio degli Sposi abbattuti i primi alberi - Video

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’INTERVENTO. Al parco Aldo Moro, a Bergamo, il via ai lavori che porteranno al taglio di una settna di piante. La Regione fa sapere che nessun focolaio è stato individuato nelle aree a rischio. Entro aprile tecnici al lavoro in altri quattro giardini pubblici.

Ormai è guerra aperta a viale Mazzini . L'intervista di stamattina rilasciata da Roberto Sergio attuale amministratore de Lega to della Rai a Italia oggi non è affatto piaciuta dalle parti di via ... (ilgiornaleditalia)

Ormai è guerra aperta a viale Mazzini . L'intervista di stamattina rilasciata da Roberto Sergio attuale amministratore de Lega to della Rai a Italia oggi non è affatto piaciuta dalle parti di via ... (ilgiornaleditalia)

In occasione della Giornata Mondiale delle Balene tecnici, biologi, veterinari dell’IZS Lazio e Toscana, WWF, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa al lavoro per riportare alla luce il ... (ilfaroonline)

di Luca Amorosi Con l’inizio del mese di marzo scatta l’operazione salvezza anticipata. Il direttore Giovannini ha tracciato la strada: ipotecare la permanenza in categoria in questi trentuno ... (sport.quotidiano)

Al via l’operazione anti-tarlo asiatico. Al Villaggio degli Sposi abbattuti i primi alberi: L’INTERVENTO. Al parco Aldo Moro, a Bergamo, il via ai lavori che porteranno al taglio di una settantina di piante. La Regione fa sapere che nessun focolaio è stato individuato nelle aree a rischio.ecodibergamo

operazione “Game Over” della Polizia di Stato. Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro.: Lo scorso 15 febbraio la Questura di Alessandria ha dato il via all’operazione “Game Over”. L’ambito è quello delle misure di prevenzione, in particolare quelle di natura patrimoniale, in cui l’attivi ...giornale7

Al via l’operazione Rehau for you 2024: 07/03/2024 - È ufficialmente ripartita il 1° marzo l’operazione a premi REHAU FOR YOU 2024, l’iniziativa studiata da REHAU per premiare i professionisti del settore idrotermosanitario che scelgono le ...edilportale