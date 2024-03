Al via le Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Immancabili anche quest’anno, le tradizionaliditorneranno ad animare la città dicon tanti spazi dedicati alla vendita, esposizione e somministrazione di prodotti merceologici di vario genere. L’appuntamento sarà dal 14 al 17 marzo per quello che è ormai uno degli eventi più attesi dalla popolazione e dai protagonisti stessi della manifestazione. Un’edizione in crescita quella che sta per iniziare. Sono infatti 157 i posteggi assegnati dal comune, oltre alle aree espositive in cui protagonisti sono i motori, i materiali per l’edilizia e l’agricoltura. Prezioso anche quest’anno il contributo del Consorzio Terre della Valtiberina, nel dettaglio le associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti, Confartigianato e CNA. Crescono anche i numeri anche degli hobbisti. ...

(Adnkronos) – Al via Motodays 2024 . Non più solo un salone, ma soprattutto un'esperienza. Dall’8 al 10 marzo a Fiera Roma torna Motodays (padd 3-4-5-6) con la scommessa, dopo 4 anni di stop, di ... (periodicodaily)

