Al Snow | “Prima o poi qualcuno morirà sul ring della AEW”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 11 marzo 2024) La AEW è per antonomasia l’antagonistaWWE negli Stati Uniti. Il prodotto di Tony Khan è concepito per essere il piu’possibile “wrestling allo stato puro” con tanto di un roster invidiabile e match ad alto livello, spesso e volentieri conditi da spot molto, molto pericolosi. Al, una vera è propria leggenda del, in una recente intervista si dice “disgustato” dagli stessi spot ed ha avanzato una macabra predizione. Le sue parole “Ne abbiamo viste di tutti i colori. Per dirne qualcuna, Ospreay che esegue un vertical suplex con l’altr ragazzo in piedi sulla seconda corda e cade di testa, Orange Cassidy cadere di peso sulla corda piu’ alta ed è mancato poco che non si spezzasse a metà… Puo’ accadere da un momento all’altro che uno di questi ragazzi ci lasci le penne, proprio di fronte ai vostri occhi”.