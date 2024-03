Al mercato è il momento degli agretti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gli, anche detti barba dei frati, o in veneto roscani, un ortaggio davvero prelibato oltre che salutare. Questo ortaggio è apprezzato per la sua consistenza croccante (regolatevi in cottura…) e per Il sapore salino, che li rendono unici nel loro genere. Questo ortaggio appartiene alla famiglia della bieta espinaci, cresce spontaneamente nei bacini salini lungo le coste del Mediterraneo, ma anche coltivato in terreni ricchi di sale.Da questa settimana lo possiamo trovare al, segno che la primavera è ormai alle porte. Glisono ricchi di acqua, di fibre e di minerali, tra cui potassio, calcio, magnesio e ferro. Questo ortaggio ha proprietà diuretiche e remineralizzanti, aiuta il regolare funzionamento dell’intestino, facilita l’eliminazione delle scorie e depura il sangue da colesterolo e ...

