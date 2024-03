(Di lunedì 11 marzo 2024) Il mondo del fumetto è in lutto per la morte di, il papà di Dragon Ball e Dr. Slump, che si è spento il primo marzo all’età di sessantotto anni. Ecco il nostro ricordo

Akira Toriyama, il papà di Dragoball, aveva una passione per le auto (anche le piccole italiane): Akira Toriyama, il papà di Dragoball, aveva una passione per le auto (anche le piccole italiane): Il 1 marzo ci ha lasciato Akira Toriyama, il geniale creatore di Dragon Ball, noto non solo per le sue epiche storie ma anche per la sua passione per auto e moto ...

Akira Toriyama. Tra umorismo, il bene che trionfa e anche un po’ di sbadataggine: Akira Toriyama. Tra umorismo, il bene che trionfa e anche un po’ di sbadataggine: È passato ormai qualche giorno dalla notizia della scomparsa di Akira Toriyama , fumettista – o mangaka se si preferisce usare il termine giapponese – famoso per aver donato al mondo capolavori come « ...

Marocco, lo straordinario omaggio della curva del Wydad ad Akira Toriyama: Marocco, lo straordinario omaggio della curva del Wydad ad Akira Toriyama: I tifosi del Wydad durante la partita di campionato di domenica 11 marzo hanno reso omaggio ad Akira Toriyama, autore di Dragon Ball scomparso a causa di un ematoma subdurale lo scorso 1 marzo anche ...