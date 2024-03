Akira Toriyama | addio al mangaka di Dragon Ball e Dr Slump – Ascolta

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sbircialanotizia©

Akira Toriyama, Dragon Ball e tutto quello che vogliamo ricordare: Al termine della scorsa settimana si è diffusa la notizia della scomparsa di Akira Toriyama, nonostante fosse venuto a mancare già il primo di Marzo, lasciando così un vuoto particolarmente ampio nel cuore di chi si è immerso nelle pagine dei suoi manga, diventati poi delle ...

Riecco l'Ultra Istinto: gol e assist del centravanti per il sorpasso nel big match playoff: Nel weekend in cui saluta uno dei maestri della cultura occidentale, Akira Toriyama , autore del fenomeno mondiale Dragon Ball , la Solbiatese disputa una partita che ricorda tanto un laitmotiv delle storie dell'omonimo manga: sofferenza e colpi vincenti, ma alla fine ...

Anche i giocatori di Final Fantasy 14 hanno reso omaggio ad Akira Toriyama: Anche i giocatori di Final Fantasy 14 hanno reso omaggio ad Akira Toriyama: I giocatori di Final Fantasy XIV tributano la memoria di Akira Toriyama, il leggendario papà di Dragon Ball scomparso il primo marzo 2024. Nel weekend appena trascorso, la community di Dragon Ball Xen ...

Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana: Cinque film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana: per celebrare la morte del suo inventore Akira Toriyama. Altri titoli da poco entrati in catalogo sono i film Nope, Vengeance e Watcher, mentre tra i titoli in scadenza abbiamo selezionato due ...

