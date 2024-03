Aifa estende rimborso antidiabete a scompenso cardiaco cronico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità dell'estensione di indicazione di dapagliflozin, in monosomministrazione giornaliera orale, per il trattamento dellosintomatico indipendentemente dalla frazione di eiezione. Ad oggi si tratta del primo e unico inibitore selettivo del co-trasportatore renale di sodio e glucosio (Sglt2i) a essere rimborsato in Italia anche per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 e della malattia renale cronica. Lo ha reso noto AstraZeneca, questa mattina a Milano durante un incontro con la stampa. Loo insufficienza cardiaca - ricorda una nota - interessa 64 milioni di persone nel mondo, di cui più di un milione di italiani. Peggiorando nel tempo, causa una ridotta ...