Agli Oscar 2024 abbiamo visto tantissime spille alcune con dei significati nascosti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'al miglior accessorio va alla spilla. Come da programma, il tappeto rosso degli Academy Awards andato in scena al Dolby Theatre di Los Angeles è stato una parata di celeb dai look perfetti.amato Ryan Gosling nel suo total black di Gucci, così come l’abito Louis Vuitton di ispirazione western di Bradley Cooper, mentre il vincitore dell’come Miglior attore protagonista Cillian Murphy non ha rinunciato alla sua ormai iconica eleganza con un look Versace. Insomma, ce n’era per tutti i gusti. Ad accomunare gli oltre settanta look visti sfilare sul red carpet, c’era però un accessorio tanto piccolo quanto fondamentale, diventato negli ultimi tempi imprescindibile per la piena riuscita di un look. Parliamo, ovviamente, della spilla. L’vista nella sua versione più classica, ...