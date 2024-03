Agcom | “Ci spiace | ma a breve arriveranno multe da 150 a 5000 euro a chi ha visto partite pirata”

Massimiliano Capitanio, commissario Agcom , annuncia sui social che a breve arriveranno le sanzioni da 150 a 5000 euro per chi ha fruito di materiale pirata. Non solo IPTV, ma anche app scaricate da ... (dday)

Agcom fa rimuovere da TikTok i video ancora in circolo di una sfida autolesionista: Agcom fa rimuovere da TikTok i video ancora in circolo di una sfida autolesionista: Così un portavoce di TikTok. «In seguito all’interazione con Agcom, abbiamo deciso di oscurare questi sei video in Italia, anche se non violano le nostre Linee Guida della Community ...

Agcom, prima multa da 1,35 milioni di euro alla piattaforma X-Twitter: Agcom, prima multa da 1,35 milioni di euro alla piattaforma X-Twitter: Dopo i 450mila euro comminati da Agcom a Google Ireland, è ora il turno della società Twitter International Unlimited Company, con la sua piattaforma X erede dell’uccellino di Twitter.

AGCOM: multa da 1,35 milioni a X per gioco d'azzardo: Agcom: multa da 1,35 milioni a X per gioco d'azzardo: Dopo Meta, Google e Twitch, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha inflitto una multa anche a X. Secondo il Sole 24 Ore, l’azienda di Menlo Musk ha ricevuto una sanzione di 1,35 ...