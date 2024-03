Affari Tuoi | pioggia di offese da parte del pubblico | le dicono di tutto | nemmeno Amadeus riesce a farle cambiare idea

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 11 marzo 2024) La puntata didel 6 marzo è stata clamorosa, ilgliene ha dette di tutti i colori:attonito, cosa è successo. La sfida più complessa diè riuscire a giocare con razionalità. È fondamentale capire quando è il momento giusto per accettare o rifiutare l’offerta del dottore o svoltare il gioco accettando il cambio. Talvolta, forse perché offuscati dal desiderio di continuare a giocare o da un’offerta ghiotta del dottore, i concorrenti non sono lucidi e finiscono per perdere. Quando succede, gli spettatori non nascondono la loro crudeltà e sentenziano il concorrente anche sui social. Clamoroso addi insulti- (foto: ANSA) – (Cityrumors.it)Il gioco più amato ...