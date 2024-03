Affari Tuoi | Grazia | Voglio aiutare le mie figlie E il Dottore la umilia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Puntata travagliata, l'ultima di, il gioco dei pacchi di Rai 1 condotto da Amadeus. Protagoniste - domenica 10 marzo - due donne della Toscana, la signorain compagnia di sua figlia Giulia. Il loro cammino è cominciato con un piede in fallo, togliendo di mezzo subito due pacchi rossi e 2 blu e, poco dopo, la cocente delusione del pacco da 30mila euro sfumato così, subito. La prima offerta giunta dalè stata di 19mila euro, ma la signoraha rifiutato: “L'importo è buono, sono 19mila euro! Però, con questi, non posso fare molto, perché vorreile mie, entrambe con il mutuo. Sono qui per giocare per loro”. Da grande madre qual è, ha messo il cuore in gioco a caccia del bottino più grande. Purtroppo per lei, non è passato ...