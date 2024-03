AEW | Continuano a far fatica gli ascolti tv di Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 11 marzo 2024)ad arrancare glitv di, che negli USA va in onda il sabato sera. La puntata di sabato non è andata in onda Live, essendo stata pre registrata, così come quella della settimana precedente. Nonostante diversa azione sul ring e la presenza di top name della compagnia compresi i nuovi arrivati Will Ospreay e Kazuchika Okada i ratings tv non sono particolarmente significativi.no glitv Nessun miglioramento per glitv di. I primi dati relativi all’episodio di sabato evidenziano, anzi, un leggero calo rispetto a quelli di 7 giorni prima. La media è stata di 402 mila spettatori contro i 455 dell’episodio precedente. In calo anche il dato relativo alla fascia demografica 18-49 che ha fatto segnare 147 ...