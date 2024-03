AEW | Contatti interessanti con Shelton Benjamin

(Di lunedì 11 marzo 2024)era uno dei veterani dello spogliatoio WWE, quando nel settembre 2023 è stato licenziato insieme a diversi altri colleghi poco utilizzati. Un provvedimento che ha sorpreso, visto che il wrestler era sopravvissuto a tagli ben più estremi del personale durante gli ultimi anni. Da quel momentonon ha più lottato, tornando sul ring solo in questo weekend nella storica World Wrestling Council di Porto Rico. Un ritorno con vittoria che potrebbe essere il preludio ad un ben più importante rilancio. L’ex campione intercontinentale dovrebbe -infatti- debuttare presto nella AEW. Secondo quanto riportato da Fightful, infatti, si parla già da un mese circa di possibili date per lui. Di un possibile contatto tra la AEW esi parlava già lo scorso anno, prima del suo licenziamento. Si ...

