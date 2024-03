(Di lunedì 11 marzo 2024) Catanzaro, 11 marzo 2024 - La 'è il più famoso tra i prodotti alimentari tipici calabresi. Il salame morbido, spalmabile e piccante conosciuto in tutto il mondo, ora potrà essere trasportato nei- e dunque direttamente in cabina - dai passeggeri in partenza daglicalabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Il via libera da parte di Sacal (la società che gestisce glidal Pollino allo Stretto, ndc) è arrivato dopo l’ok della direzione security dell’Enac, a seguito di una richiesta - da parte della società - di modifica delle disposizioni vigenti, che vietavano infatti anche a tali prodotti di salire a bordo con il passeggero, permettendo il trasporto solo in stiva, perché contenenti, in una certa percentuale, miscele di liquidi e solidi e, dunque, ...

Aeroporti: la nduja calabrese vola nei bagagli a mano: ecco da dove: Aeroporti: la nduja calabrese vola nei bagagli a mano: ecco da dove: L’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini: “Ci siamo resi conto che questa disposizione costringeva tanti calabresi e turisti a lasciare a terra questo prodotto tipico al momento di partire dai ...

“La ‘nduja non è pericolosa”. Potrà viaggiare nei bagagli a mano. Ma solo per chi parte da un aeroporto calabrese: “La ‘nduja non è pericolosa”. Potrà viaggiare nei bagagli a mano. Ma solo per chi parte da un aeroporto calabrese: Sacal, che gestisce gli scali di Lamezia, Reggio e Crotone, ha chiesto e ottenuto da Enac la deroga per l’alimento tipico regionale, considerato a rischio per ...

Aeroporti, la 'nduja vola nel bagaglio a mano: c'è il via libera di Sacal dopo l'ok della security Enac: Aeroporti, la 'nduja vola nel bagaglio a mano: c'è il via libera di Sacal dopo l'ok della security Enac: La ’nduja, uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica calabrese, potrà essere trasportata nei bagagli a mano, e dunque direttamente in cabina, dai passeggeri in partenza dagli Aeroporti di ...