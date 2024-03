Aereo perde improvvisamente quota | 50 feriti e decine di ricoverati | “Sembrava di essere sulle montagne russe”

(Di lunedì 11 marzo 2024) 50 persone sono rimaste ferite durante il volo LA800 della Latam Airlines. La rotta da Sydney, Australia, ad Auckland, Nuova Zelanda, non si è rivelata fortunata per 13 passeggeri che, a seguito della tratta, sono stati(di cui uno in condizioni critiche). L’episodio, descritto dalla compagnia aerea come “un evento tecnico che ha causato un forte movimento”, si è verificato a seguito di una perdita diimprovvisa, generata da un problema tecnico non ancora specificato. Nonostante l’accaduto, l’è atterrato senza ulteriori inconvenienti all’aeroporto di Auckland, proseguendo poi il suo percorso previsto verso il Cile. Le testimonianze raccolte evidenziano come, nel momento dell’evento, la maggior parte dei passeggeri non avesse allacciato le cinture di sicurezza, venendo di conseguenza proiettati violentemente ...

