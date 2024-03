Addio finale | Milan sconfitto 5-2 dalla Roma Ora la Poule Scudetto | debutto il 24 marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’impresa storica non è riuscita e alla finalissima di Coppa Italia ci va la, insieme alla Fiorentina: reduce dal 2-0 incassato ao settimana scorsa, infatti, le rossonere sono state sconfitte per 5-2 nella semidi ritorno giocata nella Capitale. La squadra di Alessandro Spugna ha staccato il pass per l’ultimo atto della competizione grazie alle reti di Haavi, Giugliano, Viens, Feiersinger e Di Guglielmo. Tanta amarezza per il Diavolo in rete solo nelcon Ijeh e di Laurent. La missione rimonta, dunque, non è andata a buon fine e ilora deve ricaricare le batterie in vista dell’inizio della. La squadra di Corti godrà di un turno di riposo, utile per prepararsi al meglio all’esordio di domenica 24, alle ...