Addio a Teresa Isabella Banchini | a lungo in politica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Santa Croce (Pisa), 11 marzo 2024 -è stata per decenni una protagonista dellae della pubblica amministrazione di Santa Croce. Prima democristiana, poi esponente di punta del centrodestra con il Ccd e Forza Italia, nel 2009 fece clamore la sua decisione di chiedere consensi per altri esponenti della lista dell’allora candidata sindaca Letizia Quaglierini. L’exsi è spenta sabato all’età di 88 anni. Ormai lontana dai partiti e dalla pubblica amministrazione da una quindicina d’anni,era molto conosciuta a Santa Croce anche in ambito cattolico e in molte associazioni, tra cui il Cif, il Centro italiano femminile. Il funerale è fissato per stamani, lunedì 11, alle 10, nella chiesa Collegiata di Santa Croce dove il corteo funebre ...