Addio a Silvia Longatti | l’operatrice di Emergency è morta all’improvviso a Kabul Aveva 37 anni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il mondo della cooperazione internazionale è in lutto per la morte improvvisa di, che oggi avrebbe compiuto 38, deceduta per le complicazioni dovute a una polmonite, come riporta la stampa, mentre si trovava aper. A dare l’annuncio della morte della giovane operatrice è stata proprio, la Ong fondata da Gino Strada, una delle poche ancora presenti in Afghanistan. “La morte improvvisa dici ha lasciati sconvolti”, hanno scritto i membri dinel comunicato postato sui social della Ong. “Era con noi da molti, stimata come collega e amata come persona, sempre disponibile e attenta a chiintorno”. Il comunciato si conclude poi con la vicinanza e il ...