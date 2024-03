Adani fa litigare un intero studio in diretta parlando della Juve | “Non puoi dire questo di Allegri”

"Mi consegno alla giustizia": cosa c'è dietro alla provocazione di Adani: "Mi consegno alla giustizia": cosa c'è dietro alla provocazione di Adani: Daniele Adani si consegna alla giustizia: questa l'ultima provocazione dell'ex calciatore, da anni opinionista televisivo. In prima fila contro il "servilismo" in una parte della comunicazione ...

Adani provoca: “Sono in questura e mi consegnerò alla giustizia, non potevo fare altrimenti”: Adani provoca: “Sono in questura e mi consegnerò alla giustizia, non potevo fare altrimenti”: Daniele Adani torna forte con quello che ormai è uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero la "crociata" mediatica contro il servilismo. L'ex difensore e opinionista, lo ha fatto alla sua maniera ...

