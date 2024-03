Adani | «Chi ha una rosa migliore della Juve?» Collovati risponde

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

Lele Adani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione di Rafael Leao in Milan-Atalanta domenica sera (pianetamilan)

Adani fa litigare un intero studio in diretta parlando della Juve: “Non puoi dire questo di Allegri”: Adani fa litigare un intero studio in diretta parlando della Juve: “Non puoi dire questo di Allegri”: L'ex difensore della nazionale ha chiesto a quel punto ad Adani di fare i nomi dei giocatori della Juventus di livello in un confronto sempre più serrato : "Mi devi dire quali sono i giocatori attuali ...

Cassano, Adani e Ventola pronti a tornare dopo la Bobo tv: "Abbiamo un genio": Cassano, Adani e Ventola pronti a tornare dopo la Bobo tv: "Abbiamo un genio": Dopo la chiusura della Bobo Tv, il trio formato dagli ex calciatori di Bari, Fiorentina e Inter è pronto a tornare con un nuovo entusiasmante show.

Juve Inter, botta e risposta infuocato tra Adani e Collovati: cosa è successo: Juve Inter, botta e risposta infuocato tra Adani e Collovati: cosa è successo: Durante la Domenica Sportiva, c’è stato un acceso dibattito tra Lele Adani e Fulvio Collovati sul valore delle rose di Juve e Inter Nel corso della Domenica Sportiva, c’è stato un dibattito piuttosto ...