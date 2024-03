Ada Alberti | oroscopo della settimana dall’11 al 17 marzo | le previsioni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nell’ultima puntata di Mattino 5 la nostra amata Adaè tornata con il suole,al 17(qui quello mensile). La famosa astrologa ha fatto le suestellari ed ha svelato quello che gli astri dicono per i prossimi giorni. Entrate e uscite di denaro, nuovi incontri e bollette da pagare, a voi questa volta com’è andata? Ada: leal 172024. Ada: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ariete. Inizia bene lae finisce meglio. Ci sono buone notizie infatti questasarà molto intrigante per quanto riguarda l’amore e anche gli affari, entrano un po’ di soldini. ...

