Accuse | offese e denunce | perché Musk è in guerra con OpenAI

(Di lunedì 11 marzo 2024) Da grandi amici a eterni nemici. È la storia che racchiude il rapporto tra Elone Sam Altman, i due guru tech sotto i riflettori durante gli ultimi mesi. Tra Tesla, SpaceX e X, del primo sappiamo quasi tutto, dell'uomo che guida, invece, si è cominciato a sapere molto proprio dopo la rapida ascesa della compagnia che grazie a ChatGpt incarna lo stravolgimento che stanno vivendo diversi settori per il cambio di paradigma determinato dall'intelligenza artificiale generativa. Giovane startupper di (poco) successo, più di dieci anni fa Altman conquistò la fiducia dianticipando l'importanza che avrebbe assunto di lì a breve l'intelligenza artificiale, rispolverando nel futuro uomo più ricco del mondo l'interesse acceso in precedenza da DeepMind, altra startup focalizzata sullo sviluppo dell’AGI (l'intelligenza artificiale ...

