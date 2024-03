Accozzaglia e risultati scadenti Il M5S si ribella alla gestione Conte e al campo largo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Avrebbe potuto essere un “giorno di ordinaria follia” per Giuseppee il suo Movimento 5 Stelle, che sognavano il bis dopo l'exploit delle elezioni regionali in Sardegna. Invece è stato proprio il partito dell'ex Premier a rappresentare l'ago della bilancia in negativo della vittoria del centrodestra alle Regionali d'Abruzzo, con la riconferma del mandato da governatore per Marco Marsilio grazie al 53,5% dei consensi ricevuti. Infatti è stato proprio il tonfo dei pentastellati, che sono crollati dal 20% del 2019 al 7 per cento odierno, a rappresentare la zavorra per la coalizione formata da tutte le forze d'opposizione (Pd, M5s, ma anche Iv, Azione, Avs e socialisti). Un risultato incontrovertibile, e riconosciuto “modesto” dallo stesso leader, che ha voluto offrire i propri auguri di rito al vincitore della tornata elettorale con un post ...