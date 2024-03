(Di lunedì 11 marzo 2024), 112024 – C'è grande attesa per mercoledì 13, giorno in cui arriverà ala premier. Ufficialmenteandrà nella sede della Regione e firmerà col presidente Eugenio Giani l'per loe la2021-2027 tra il Governo e la Regione Toscana. Sarà presente anche il ministro per gli Affari europei, le Politiche die il Pnrr, Raffaele Fitto. L'incontro inizierà alle ore 16. C'è poi l'aspetto politico. Il fatto chevenga apuò significare moltissimo in ottica comunali dove il centrodestra è ancora in attesa di ufficializzare il candidato, anche se ormai la candidatura di Eike Schmidt, ex ...

Accordo sviluppo e coesione, Giorgia Meloni a Firenze il 13 marzo: Accordo sviluppo e coesione, Giorgia Meloni a Firenze il 13 marzo: Firmerà col presidente della Regione Giani l'Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 tra il Governo e la Regione Toscana ...

Accordo Crédit Agricole Italia-Federbio per sviluppo imprese bio: Accordo Crédit Agricole Italia-Federbio per sviluppo imprese bio: Roma, 11 mar. (askanews) – Una dichiarazione di intenti per sostenere l’innovazione e la crescita delle imprese agricole biologiche e dei sistemi di filiera agroalimentari, sia in Italia che sui merca ...

Accordo per lo sviluppo e la coesione firmato in Umbria, 210 milioni di euro assegnati: Accordo per lo sviluppo e la coesione firmato in Umbria, 210 milioni di euro assegnati: Il premier Giorgia Meloni ha recentemente sottolineato i progressi economici del suo governo durante un evento a Bastia Umbra, in Umbria. Ha parlato con orgoglio dei record relativi all'occupazione, a ...