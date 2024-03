(Di lunedì 11 marzo 2024) Fumata bianca in vista per la governance deldidei, convocata peralle ore 15, approverà lache introdurrà una gestione duale, con la previsione delle figure di un Direttore Generale e di un Direttore Artistico. “L’intesa raggiunta tra il Ministero della Cultura, la Regione Lazio e il Comune diper la guida deldiè un risultato importante per un’istituzione culturale di primissimo livello. È un bene che un’eccellenza della cultura possa avere ai suoi vertici due figure di alto profilo quale il Direttore Generale, con compiti strettamente manageriali, e uno Artistico, più dedicato alla programmazione. Adesso l’importante è che ...

Un rinnovo scontato. Non poteva che proseguire il rapporto tra Francesco Bagnaia e Ducati in MotoGP . Dopo i due trionfi nella classe regina del 2022 e del 2023, Pecco e la Rossa hanno trovato ... (oasport)

Ue: accordo provvisorio per un’economia circolare: Ue: Accordo provvisorio per un’economia circolare: Nell’ambito della lotta contro gli sprechi e per promuovere un’economia più sostenibile, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un Accordo politico provvisorio su una proposta di regolam ...

Accordo sul Teatro di Roma. L’Assemblea dei Soci oggi vara la riforma dello Statuto: Accordo sul Teatro di Roma. L’Assemblea dei Soci oggi vara la riforma dello Statuto: Fumata bianca in vista per la governance del Teatro di Roma. L’Assemblea dei Soci, convocata per oggi alle ore 15, approverà la riforma dello Statuto che ...

Mur, 'accordo Italia-Bosnia non sui titoli universitari': Mur, 'Accordo Italia-Bosnia non sui titoli universitari': "Non risulta sia mai stato stipulato" l'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina che avrebbe dovuto dare attuazione (in base all'art. (ANSA) ...