Accordo Federginnastica-Sportface | i grandi appuntamenti in diretta su Sportface TV

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lo spettacolo della ginnastica italiana e internazionale approda suTV per tutta la stagione 2024. La Federazione Ginnastica d’Italia ehanno siglato unche prevede la messa in onda ine/o on demand di numerosidi artistica, ritmica e aerobica sulla piattaforma OTT (over-the-top) recentemente inaugurata. Già punto di riferimento per gli appassionati di tutte le discipline olimpiche e no, nell’anno dei Giochi di Parigi,diventerà un faro per gli amanti della ginnastica, impegnandosi non solo nella trasmissione televisiva degli eventi ma anche nella produzione di format originali, approfondimenti e interviste esclusive; oltre alla tradizionale copertura di informazioni sul sito ...

