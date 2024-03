Accoltellato un uomo a Roma | “Stava facendo pipì davanti a casa mia”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Unieri nel tardo pomeriggio è finito. Preso il responsabile: dietro al gesto ci sarebbe una ‘vendetta’ personale considerando che la vittima sarebbe stata sorpresa ad urinare nei pressi della sua abitazione. Così un 43enne è finito in Ospedale con una ferita alla gamba. Episodi di degrado e giustizia fai-da-te. Ci sarebbe questo dietro l’aggressione consumatasi ieri, domenica 10 marzo 2024, sulla circonvallazione Casilina intorno alle 19.00 a. Un, vedendo il 43enne, straniero, mentrea ridosso della suaha perso letteralmente la testa ed è uscito in strada per affrontarlo. Il proprietario, a quel punto, ha estratto un coltello ed ha colpito la vittima sulla coscia ferendolo. Immediatamente è scattato ...

