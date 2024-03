Accoltellato in strada Sulle tracce dell’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Camminava con un’andatura instabile. Dolorante e sanguinante, si teneva il fianco. È stato notato da una pattuglia dei carabinieri in via Maria Cristina. Ai militari che si sono avvicinati ha raccontato di essere statoda uno straniero, un suo conoscente, ma non ha voluto dire il nome e neppure dove sia successo. Un egiziano di 26 anni è statoieri pomeriggio a Pero. È successo alle 18.30. I militari della locale Tenenza impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno visto il nord africano nella via del centro cittadino, poco distante dalla caserma e dal municipio. Il giovane aveva una ferita all’addome e perdeva molto sangue. I carabinieri hanno chiamato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza. Dopo le prime cure, l’egiziano è stato trasportato in codice rosso ...