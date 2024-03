AC DC | a Milano un pop up store per i 50 anni di carriera della band | dove e quando

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Buonversario AC/DC: lacelebra 50di. I festeggiamenti cominciano venerdì 15 marzo con l’uscita dei primi 9 leggendari dischi ristampati in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings) e un pop upesclusivo aattivo da venerdì a domenica 17 marzo (Corso di Porta Ticinese, 16). Nel corso del 2024 verrà ristampato tutto il catalogo degli AC/DC. Pop upNel pop upAC/DC 50 si alterneranno per tre giorni talk con ospiti, mostre, listening session ed eventi dedicati a tutti i fan ma anche a coloro che vogliono conoscere meglio l’iconica rockaustraliana. Sarà possibile acquistare i gadget dedicati ai 50 ...

Milano chiama Parigi, il pop-up store ispirato alla notte francese: Chanel apre nel quartiere di Brera: Milano chiama Parigi, il pop-up store ispirato alla notte francese: Chanel apre nel quartiere di Brera: Una piattaforma on line dedicata permette di prenotare l’ingresso al pop-up, consulenze make up e skincare. L’occasione è il lancio dei rossetti Rouge Allure Velvet Nuit Blanche, colori ispirati alle ...

Il pop up store ispirato alla notte firmata Chanel apre in Brera a Milano: Il pop up store ispirato alla notte firmata Chanel apre in Brera a Milano: In occasione del lancio della collezione di rossetti Rouge Allure Velvet Nuit Blanche, dai colori ispirati alle ore della notte, arriva a Milano il primo boulevard dove vivere, immersi in un'atmosfera ...

Pietro Terzini è il milanese che il mondo ci invidia, artista pop che scrive al neon: «Good vibes or goodbye»: Pietro Terzini è il milanese che il mondo ci invidia, artista pop che scrive al neon: «Good vibes or goodbye»: Da «Onirika - Immagini da sogno», personale di Guja Quaranta alla mostra di Terzini alla galleria di Glauco Cavaciuti: in coda centinaia di ragazzi ...