Abruzzo | vince la destra | la spallata se la sognano

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Sem a lu centr de lu monn...”, siamo al centro del mondo, azzarda il podista entusiasta, interrompendo la sua corsa in quel pezzo di lungomare che dalla fontana della Nave di Cascella s'affaccia sulla centralissima Piazza Salotto. Ha ragione il ragazzo con l'asma, paonazzo e in scarpette da corsa. Oggi è il giorno in cui l'pare davvero l'Ohio. Pare. Pescara è il cuore delle Regionali, quelle della vita per il candidato di centroMarco Marsilio (anch'egli maratoneta della squadra locale dei Tocco Runners di Tocco da Casauria) e per il di lui antagonista, il rettore teramano Luciano D'Amico, perno del campo larghissimo del centrosinistra. Spingendo la notte più in là, nel cuore delle tenebre, nel momento in cui scriviamo, la forbice a favore di Marsilio (48,7%-52,7% contro 47,3%-51,3%) accompagna la politica nazionale a una seduta di ...