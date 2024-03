Abruzzo | tutti gli eletti in consiglio regionale Marsilio | nella nuova giunta ci saranno riconferme

(Di lunedì 11 marzo 2024) Chi sono gliin. La coalizione che ha sostenuto il riconfermato presidente della Regione Marco, ha visto17 membri del: otto sono espressione di FdI, quattro di Fi, due della Lega, due della listapresidente, uno di Noi Moderati mentre l’Udc non ha consiglieri . Oltre al candidato governatore di centrosinistra Luciano D’Amico, eletto consigliere, entrano nell’assembleadodici candidati della coalizione del centrosinistra: sei sono espressione del Pd, due diinsieme, due del Movimento 5 Stelle, uno di Azione-D’Amico-Socialisti popolari riformatori, uno di Avs mentre la lista Riformisti e civici non ha eletto nessun membro. Glidel ...

