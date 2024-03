Abruzzo | Testa FdI a Notizie com | “Cittadini hanno compreso il nostro lavoro | sfida esaltante”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Ci sono soggetti troppo parziali che cercano di usare il potente strumento della stampa per influenzare chi legge e chi ascolta”. Guarino, deputato pescarese di Fratelli d’Italia, ha intenzione di intervenire in Aula per quella che definisce “violazione del silenzio elettorale” di Marco Travaglio e Andrea Scanzi su Nove durante il programma Accordi&Disaccordi. (Ansa Foto) –.comSulla vicenda è intervenuto anche il neo presidente della Regione, definendo l’intervento dei due giornalisti “un comizio condito di calunnie”, “a otto ore dall’apertura dei seggi”. Marco Marsilio ha dichiarato di aver interpellato i suoi avvocati e ancheha intenzione di far presente in Aula quanto avvenuto: “Ne ho parlato anche con il capogruppo Foti, interverremo per stigmatizzare quando accaduto, per tutela ...

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “ll testa a testa non è mai esistito , lo sapevano i cittadini, i media, i sondaggisti. Così come sapevano che Marsilio è abruzzese da 5 generazioni ed è tornato a servire ... (calcioweb.eu)

Regionali Abruzzo, Marsilio: “Qui il testa a testa non è mai esistito. Come promesso andiamo a dormire con 10 punti di vantaggio”: Regionali Abruzzo, Marsilio: “Qui il Testa a Testa non è mai esistito. Come promesso andiamo a dormire con 10 punti di vantaggio”: Regionali Abruzzo, Marsilio: "Qui il Testa a Testa non è mai esistito. Come promesso andiamo a dormire con 10 punti di vantaggio" ...

Elezioni in Abruzzo, Marsilio proclama la vittoria: “Qui il testa a testa non è mai esistito. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”: Elezioni in Abruzzo, Marsilio proclama la vittoria: “Qui il Testa a Testa non è mai esistito. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”: “Qualcuno ci ha sottovalutato e ha raccontato di un Testa a Testa che non è mai esistito”. Marco Marsilio si è presentato nella sede del suo comitato elettorale poco dopo le due di notte e ha proclama ...

Abruzzo, tutti i numeri del trionfo del centrodestra (e del ko giallorosso): Abruzzo, tutti i numeri del trionfo del centrodestra (e del ko giallorosso): Il governo Meloni consolida i propri consensi e si mette alle spalle l'inciampo in Sardegna. Todde a parte, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non hanno mai sbagliato un'elezione nell'ultimo anno ...