Abruzzo | Tajani | ' travaso voti da Lega? Non lavoriamo contro gli altri'

Forza Italia si esalta in Abruzzo, Tajani lancia l’opa sui moderati: “Noi centrali tra Meloni e il Pd”. E la Lega è quasi doppiata: Forza Italia si esalta in Abruzzo, Tajani lancia l’opa sui moderati: “Noi centrali tra Meloni e il Pd”. E la Lega è quasi doppiata: Gli azzurri sono il secondo partito del centrodestra. Il leader: “Per le Europee saremo oltre il 10 per cento” ...

Abruzzo, Meloni: “Orgoglio per Marsilio, è il primo presidente rieletto in questa regione”. Tajani: “Il voto conferma la centralità di Fi”: Abruzzo, Meloni: “Orgoglio per Marsilio, è il primo presidente rieletto in questa regione”. Tajani: “Il voto conferma la centralità di Fi”: Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell’Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano ...

Regionali in Abruzzo, boom di Forza Italia. Tajani: "Dedichiamo la vittoria a Berlusconi": Regionali in Abruzzo, boom di Forza Italia. Tajani: "Dedichiamo la vittoria a Berlusconi": Gli azzurri arrivano al 13,5%. Antonio Tajani esulta: "Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi" ...