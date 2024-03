Abruzzo | sospiro di sollievo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un aforisma dice “mai dire mai”. Soprattutto dopo la sconfitta, decisamente inattesa, della Sardegna. Dunque inutile nasconderlo: la vigilia del voto inè stata tesa, forse addirittura un incubo, con il rischio di trovarsi sì a Palazzo Chigi e con i sondaggi in poppa ma con due Regioni perse lì dove Fratelli d’Italia aveva in qualche modo imposto il suo candidato. Non è andata così. L’inciampo Truzzu viene cancellato dal successo di Marco Marsilio, meloniano doc, dato per possibile sconfitto ma riconfermato per altri cinque anni alla guida della Regione. I risultati non lasciano dubbi né molto spazio alle analisi politiche. Il centrodestra vince e convince: Marsilio incassa il 53,5% dei voti contro il 46,5% del rivale Luciano D’Amico. Nessuno spazio per riconteggi, rimonte, pareggi. Al comitato elettorale del presidente uscente si ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a nicolaporro©

Regionali, maggioranza super test Abruzzo: Marsilio confermato Presidente: ... dopo il successo in Sardegna, n on fa il bis in Abruzzo dove è stato confermato Presidente Marco Marsilio, fedelissimo della Premier Giorgia Meloni. Con la maggioranza che tira un sospiro di ...

In Abruzzo vince il centrodestra ed affonda il sogno del Campo Largo: Il voto in Abruzzo cancella tutto questo e riporta alla realtà il mondo politico. Il centrodestra ... A destra invece si può tirare un sospiro di sollievo. In molti infatti erano caduti nella trappola ...

Morning note: economia e finanza dai giornali: Morning note: economia e finanza dai giornali: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - Regionali: in Abruzzo vince il centrodestra. Meloni tira un sospiro di sollievo. Le ricadute a sinistra (Corriere della Sera, pag. 2). L'assalto fallito ...

Il centrodestra tiene l’Abruzzo: Il centrodestra tiene l’Abruzzo: Marco Marsilio riconfermato governatore, battuto Luciano D’Amico - Fratelli d’Italia primo partito, male la Lega e i Cinque Stelle ...

I fatti dell'11 Marzo: vince il centrodestra in Abruzzo, trionfa Oppenheimer, influencer evasori: I fatti dell'11 Marzo: vince il centrodestra in Abruzzo, trionfa Oppenheimer, influencer evasori: E' l'11 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Il centrodestra ...