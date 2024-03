Abruzzo | secondo exit poll | si allarga il vantaggio di Marsilio Il governatore tra il 50 | 5 e il 54 | 5 D’Amico tra il 45 | 5 e il 49 | 5

(Di lunedì 11 marzo 2024)di Marcosullo sfidante Lucianoalle elezioni in. Stando aldell’istituto Noto per Rete8, il presidente uscente del centrodestra si attesta tra il 50,5 e il 54,5%, mentre il candidato del centrosinistra si ferma tra il 45,5 e il 49,5%. La forbice si èta rispetto al primo: 48,7- 52,7%, contro 47,3-51,3%. Lo spoglio – Alle 23 si sono chiusi i seggi nei 305 comuni dove si è votato a partire dalle 7 ed è iniziato lo spoglio delle schede. L’affluenza si è fermata al 52,45% degli aventi diritto, in lievissimo calo rispetto alla precedente tornata del 2019. Alla fine non c’è stata quella corsa alle urne su cui avevano puntato i sostenitori di ...

