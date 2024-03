Abruzzo | Schlein | ‘ottimo risultato Pd | quasi raddoppiato consenso con oltre 20%’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Da segretaria del Partito Democratico voglio ringraziare di cuore le nostri candidate e i candidati, insieme a tutti i militanti, per l?ottimoottenuto dal Pd, che hail suoarrivandoil 20%, rispetto all? 11% delle ultime regionali, e crescendo di4 punti anche rispetto alle politiche dell?anno scorso”. Così la segretaria del Pd, Elly. L'articolo CalcioWeb.

L’assalto fallito in Abruzzo non frena l’alleanza tra Conte e Schlein: indietro non si torna: L’assalto fallito in Abruzzo non frena l’alleanza tra Conte e Schlein: indietro non si torna: Il voto rafforza il patto giallorosso. L’obiettivo dei dem è di allargare al centro e ai movimenti civici. Resta il nodo della leadership ...

