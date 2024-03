Abruzzo | Ronzulli Fi | ‘smentiti sedicenti meteorologi | ha vinto buon governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Iche dicevano che stava cambiando il vento hanno sbagliato tutte le previsioni. Il vento non è cambiato e quindi per fortuna l?ha potuto scegliere di confermare Marsilio. E’ importantissimo dare continuità ad un’amministrazione, peraltro innon era mai capitato?. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia, ospite all?Aria che tira su La7.?All?università ci insegnano che le elezioni regionali sono elezioni di secondo livello e così bisogna trattarle. E? sbagliato utilizzare le regionali per dire, quando ci fa comodo, che è un voto contro il governo, e quando non ci fa comodo che allora il vento sta cambiando. Io penso – prosegue – che in, in questo senso a differenza dalla ...