Abruzzo | Ricci | ‘Pd su strada giusta | ora subito liste europee | sì a Schlein candidata’**

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Ci vorrà del tempo, ma questa è la”. Per Matteo, sindaco Pd di Pesaro, la sconfitta in Abruzzo non cambia la traiettoria. “Continuare a lavorare all’unità delle opposizioni, è un percorso obbligato”, dice all’Adnkronos. E sulla sfida delle, perè arrivato il momento di accelerare: “E’ utile fare il prima possibile”. Con Ellyin campo? Persarebbe un valore aggiunto: “La sua candidatura, credo sia un elemento che possa aiutarci a competere al meglio”. Sindaco, stavolta c?erano la coalizione larga e il candidato unitario. Cosa non ha funzionato? “Innanzitutto, un grazie a Luciano D’Amico per aver combattuto una battaglia generosa e quasi impossibile, con la serietà che lo ...

