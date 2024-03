(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Per coltivare unci vogliono tanti contadini. Debbo dire che i contadini sono aumentati, parecchio, ma non sono ancora abbastanza, quindi, ilvaancora ed è importantissimo che cresca come sta crescendo”. Così Romanosul sito di Repubblica. “E’ una buona, poteva andare meglio, ma penso che l’è l’… Se poi vogliamo guardare dentro al, le cose nel Pd sono andatebene, ma non basta”. L'articolo CalcioWeb.

Prodi, bene il campo largo ma va coltivato ancora: "È una buona seminagione, poteva andare meglio - aggiunge il professor Prodi - ma penso che l'Abruzzo è l'Abruzzo". "Se poi vogliamo guardare dentro al campo largo - conclude - le cose nel Pd sono ...

Abruzzo, Prodi: "Il campo largo va coltivato ancora. Per il Pd le cose sono andate molto bene, ma non basta": Insomma per Prodi la scelta fatta sull'Abruzzo è la strada giusta, dietro l'angolo ora c'è la Basilicata . "E' una buona seminagione, poteva andare meglio. Ma penso che l'Abruzzo è l'Abruzzo", ...

Abruzzo, Prodi: “Il campo largo va coltivato ancora. Per il Pd le cose sono andate molto bene, ma non basta”: Abruzzo, Prodi: “Il campo largo va coltivato ancora. Per il Pd le cose sono andate molto bene, ma non basta”: L’ex premier da Bologna commenta la vittoria della destra e la sconfitta del centro sinistra a cui non è riuscito il bis della Sardegna ...

Abruzzo: Prodi, 'buona seminagione, campo largo va coltivato, Pd molto bene': Abruzzo: Prodi, 'buona seminagione, campo largo va coltivato, Pd molto bene': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Per coltivare un campo largo ci vogliono tanti contadini. Debbo dire che i contadini sono aumentati, parecchio, ma non sono ancora abbastanza, quindi, il campo largo va co ...

Prodi, bene il campo largo ma va coltivato ancora: Prodi, bene il campo largo ma va coltivato ancora: "Per coltivare un campo largo ci vogliono tanti contadini. Debbo dire che i contadini sono aumentati, parecchio, ma non sono ancora abbastanza, quindi, il campo largo va coltivato ancora ed è importan ...