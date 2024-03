Abruzzo | primi dati reali ed exit poll | Marsilio in netto vantaggio con il 54 | 5% | lo sfidante D’Amico fermo al 45 | 5% Applausi al comitato del governatore

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si allarga sempre di più ildi MarcosulloLucianoalle elezioni in. Stando alla prima proiezione sui(ma con una copertura solo del 5 per cento), il presidente uscente del centrodestra è saldamente avanti: 54,5 contro 45,5 per cento. Ilè quello massimo rilevato del secondodell’istituto Noto per Rete8, che parlava di una forchetta per iltra il 50,5 e il 54,5% e per il candidato del campo larghissimo tra il 45,5 e il 49,5%. La forbice si è allargata rispetto al primo, quando sembrava profilarsi un testa a testa. Ancora più ampia la distanza per quanto riguarda le ...

Elezioni Abruzzo 2024, la DIRETTA live: exit poll, Marsilio in testa D'Amico vicino: 22:50 Ultimi 10 minuti per votare, poi exit poll e risultati Si chiuderanno alle 23 le urne delle elezioni regionali in Abruzzo, con i primi exit poll che saranno subito diffusi in attesa dei ...

Elezioni Regionali in Abruzzo, gli exit poll e i risultati in diretta: Tra il 47,3% e il 51,3% per Luciano D'Amico e tra il 48,7% e il 52,7% per il governatore uscente Marco Marsilio. Sono i primi exit poll per le elezioni regionali 2024 in Abruzzo. A fornire gli exit poll sarà solo Noto Sondaggi, in esclusiva per il canale televisivo regionale Rete8. La prima proiezione dei risultati è ...

Exit poll delle elezioni regionali in Abruzzo: Marsilio (centrodestra) in vantaggio, ma è testa a testa: Exit poll delle elezioni regionali in Abruzzo: Marsilio (centrodestra) in vantaggio, ma è testa a testa: Sono stati pubblicati i primi exit poll per le elezioni regionali in Abruzzo, subito dopo la chiusura delle urne nella Regione alle 23:00. I sondaggi vedono in vantaggio in candidato del centrodestra ...

Pescara tra contestazione e pareggio in extremis: Pescara tra contestazione e pareggio in extremis: Sotto i fulmini della contestazione dei tifosi biancazzurri nei confronti della società adriatica, il Pescara salva la panchina di mister Bucaro recuperando in extremis un 2-2 clamoroso contro la Carr ...

Elezioni in Abruzzo, exit poll: testa a testa fra Marsilio e D’Amico: Elezioni in Abruzzo, exit poll: testa a testa fra Marsilio e D’Amico: Si profila un testa a testa, secondo gli exit poll, nelle elezioni regionali in Abruzzo. Con le urne chiuse alle 23, sono stati resi pubblici i dati commissionati all’istituto Noto dall’emittente ...