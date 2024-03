Abruzzo | Pagano nominato componente segreteria Fi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Il segretario nazionale Antonio Tajani hail segretario regionale di Forza Italia in, Nazariodellanazionale. "Un riconoscimento al lavoro svolto da lui e da tutta la squadra di Forza Italia in”. Così in un post su X di Forza Italia.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Con la nostra vittoria in Abruzzo vince la buona politica, la politica dell'ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini. È la vittoria della politica del ... (liberoquotidiano)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Con la nostra vittoria in Abruzzo vince la buona politica, la politica dell?ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini. È la vittoria della politica del ... (calcioweb.eu)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a liberoquotidiano©

L'analisi. M5s e Lega in affanno, incognita gialloverde su coalizioni ed Europee: Sono i dati di una crisi che attanaglia gli ex alleati gialloverdi, che più pagano, nei rispettivi ... In Abruzzo, dove era difficile attendersi da Azione (anche il partito di Calenda ha problemi quando ...

Se Tajani con Forza Italia fa pure meglio di Berlusconi: IL COORDINATORE REGIONALE IN ABRUZZO, NAZARIO PAGANO, 'PREMIATO' DA TAJANI Tra protagonisti di questa importante affermazione ci sono i dirigenti regionali di FI in Abruzzo, in particolare il ...

Pagano: “La vittoria in Abruzzo rafforza Governo. Fi decisiva”: Pagano: “La vittoria in Abruzzo rafforza Governo. Fi decisiva”: Con la nostra vittoria in Abruzzo vince la buona politica, la politica dell’ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini.

Elezioni Abruzzo 2024, Pagano commenta i risultati: Elezioni Abruzzo 2024, Pagano commenta i risultati: REGIONE - “Con la nostra vittoria in Abruzzo vince la buona politica, la politica dell’ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini. È la ...

Abruzzo. Pagano: Voto rafforza Governo, Fi decisiva, sogno Berlusconi continua: Abruzzo. Pagano: Voto rafforza Governo, Fi decisiva, sogno Berlusconi continua: Lo scrive, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera. “Auguri di buon lavoro al governatore ...