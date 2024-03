Abruzzo | niente effetto Sardegna per c sinistra | campo largo di D' Amico non sfonda

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar (Adnkronos) - Nessunper il centroin. La coalizione che sosteneva Luciano D', il professore universitario alla guida di unper l'occasione larghissimo, si è fermata a una decina di punti distanza dal centrodestra del governatore uscente Marco Marsilio. L'esito delle elezioni non è stato in bilico, come i progressisti si aspettavamo, ma è stato chiaro dopo i primi dati. Il primo campanello di allarme per il, del resto, era suonato già nella serata di ieri, di fronte ai dati dell'affluenza: 52,19%, in lieve calo sul 2019. Alla fine il dato più basso di sempre. D', al contrario, aveva scommesso su un dato in crescendo, considerato indispensabile per colmare il gap ...

